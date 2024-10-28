شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله يعلن تنفيذ 29 عملية ضد جيش الاحتلال الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حزب الله اللبنانى تنفيذ 29 عملية تصدٍّ لمحاولات تقدم جيش الاحتلال الإسرائيلى وضد مواقع وقواعد انتشاره وضد المستوطنات خلال الـ24 ساعة الماضية فى شمال إسرائيل، حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن 2672 شهيدا و12 ألفا و468 مصابا سقطوا منذ بدء العدوان الإسرائيلى على لبنان، حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 168 شخصا من المسعفين وإصابة 275 آخرين منذ بدء العدوان الإسرائيلى على لبنان، حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.