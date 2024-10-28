العراق يعلن التوقيع على 14 عقدا لتطوير حقول نفطية وغازية مع شركات نفطية عراقية وصينية

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القاهرة - سامية سيد - أعلن نائب رئيس الحكومة العراقية وزير النفط حيان عبد الغني أن وزارة النفط وقعت بالصيغة النهائية على 14 عقدا لتطوير حقول نفطية وغازية مع شركات نفطية عراقية وصينية

وأوضحت وزارة النفط العراقية إنها وقعت عقود جولتي التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة بالصيغة النهائية.

وقالت الوزارة في بيان إنه "برعاية وحضور نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني السواد وقعت وزارة النفط بالصيغة النهائية عقود جولات التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة مع الشركات الفائزة".

وقال وزير النفط إن "الوزارة أمضت اليوم توقيع عقود تطوير حقول نفطية وغازية ورقع استكشافية تقع في عدد من المحافظات مع الشركات الفائزة"، مشيرا الى أن "عمليات التطوير ستضيف طاقات إنتاجية تقدر بـ(800-850) مقمق (مليون قدم مكعب قياسي) من الغاز و(750) ألف برميل من النفط الخام".

وأشار الى أن "ذلك يأتي ضمن البرنامج الحكومي وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لزيادة الاستثمار في قطاع الغاز وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة".

وأكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني التزام الحكومة العراقية بما تم الاتفاق عليه في مجموعة أوبك وحلفائها بما يخص التخفيضات الطوعية والتعويض عن الزيادة في الإنتاج.

وابلغ السوداني وزير النفط حيان عبد الغني أهمية تعزيز الشراكة مع الدول المنتجة للنفط بهدف الحفاظ على استقرار وتوازن أسواق النفط العالمية.

وأشار السوداني خلال اللقاء، إلى خطط الحكومة في مجال تنمية القطاعين النفطي والغازي، وتطوير مشاريعهما ضمن البرنامج الحكومي من خلال جولات التراخيص بجانب الاستثمار في مشاريع الغاز المصاحب، ومشاريع إنتاج المشتقات النفطية.

وأضاف وزير النفط العراقي أن "الوزارة لديها خطط كبيرة وواعدة لتطوير الرقع الاستكشافية والحقول المكتشفة غير المطورة في جولات قادمة لزيادة الاحتياطي النفطي والغازي للبلاد".

وأشار عبد الغني الى أن "هذه المشاريع الواعدة ستؤمن الوقود لمحطات توليد الطاقة الكهربائية والصناعات البتروكيمياوية والصناعات الأخرى، فضلا عن توفير فرص عمل كبيرة للعراقيين من الخريجين والأيدي العاملة والحرفيين وفي محافظات مختلفة من خلال العمل مع الشركات الأجنبية او مع القطاع الخاص".