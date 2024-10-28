شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدنى فى غزة: الاحتلال يقتل من يحاول تقديم الخدمة لأهالى شمال القطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المتحدث الرسمى باسم الدفاع المدنى فى قطاع غزة محمود بصل، إن أكثر من 100 ألف فلسطينى فى جباليا وبيت حانون وبيت لاهيا شمال القطاع، يتعرضون لحصار وقصف إسرائيلى متواصل، وأن الاحتلال يقتل كل من يحاول تقديم الخدمة لهم.



وأضاف بصل، فى تصريح صحفى " هناك الكثير من الناس لا نعرف عنهم شيئًا، والاحتلال يمارس سياسة الاستئصال العرقى فى شمالى قطاع غزة"، مُشيرًا إلى أنه منذ 22 يومًا لم يتم دخول قطرة ماء أو خبز إلى شمالى القطاع ، وتساءل عن مسؤولية المجتمع الدولى عن ما يجرى فى شمال القطاع.