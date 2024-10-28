السجل العقاري يبدأ تسجيل 43,495 قطعة عقارية في مدينة الرياض ومحافظة الدرعية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلن السجل العقاري اليوم ، عن بدء استقبال طلبات التسجيل لـ (43,495) قطعة عقارية في 4 أحياء بمدينة الرياض، و13 حيًا بمحافظة الدرعية.

ويشمل التسجيل في مدينة الرياض الأحياء التالية: (حي بنبان، حي المناخ، حي الفيصلية، حي المشاعل)، فيما يشمل التسجيل في محافظة الدرعية: الأحياء التالية: (حي ظهرة العودة غرب، حي ظهرة العودة شرق، حي العاصمة، حي الملقاة، حي قريوة، حي الفيصلية، حي السرحية، حي الثليما، حي الخالدية، حي الشهداء، حي السلمانية، حي الملك ، حي المغترة).

ونبّه السجل العقاري أنه يجب على ملاك العقارات الواقعة في نطاق الأحياء المستفيدة من السجل العقاري تسجيل عقارتهم قبل نهاية يوم 30 يناير 2025م الموافق 30 رجب 1446هـ، ويمكن الاطلاع على الخرائط التي تحدد الخليج 365 المعلنة للتسجيل من خلال منصة السجل العقاري.

ودعا السجل ملاك العقارات إلى تسجيل عقاراتهم من خلال منصة السجل العقاري rer.sa والتواصل مع مركز خدمة العملاء 199002، للاستفسار عن إجراءات وخطوات التسجيل. كما يجب على ملاك العقارات تسجيل عقاراتهم خلال الفترة المحددة للاستفادة من خدمات السجل العقاري وتنفيذ التصرفات العقارية بيسر وسهولة، وتفادي العقوبات والغرامات التي حددها نظام التسجيل العيني للعقار.

وأكد السجل العقاري أنه يواصل أعماله في تسجيل العقارات في الخليج 365 المستفيدة من السجل العقاري وذلك ضمن جهوده في زيادة الموثوقية والشفافية في القطاع عبر بناء سجل عقاري شامل لمعلومات العقارات في المملكة، يكون مرجعية موحدة لجميع بيانات العقارات.

وسيصدر السجل العقاري “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، ويتضمن صك تسجيل الملكية الجديد الموقع الجغرافي الدقيق للعقار وبيانات مالكه وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه، ليكون أساسًا في توثيق الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها، بما يُسهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسة له.

وكانت الهيئة العامة للعقار قد أعلنت عن تحديد (4) أحياء بمدينة الرياض و (13) حيًا بمحافظة الدرعية ضمن الخليج 365 المعلنة للتسجيل العيني الأول، في منصة السجل العقاري، التي يتم تحديدها وفقًا لمعايير عدة، وانطلاقًا من دور الهيئة كونها الجهة المختصة بالتسجيل العيني للعقار وفقًا لقرار مجلس الوزراء وأحكام نظام التسجيل العيني للعقار، فيما تتولى الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار (السجل العقاري) تنفيذ أعمال إنشاء وإدارة السجل العقاري في المملكة باستخدام التقنيات والبيانات الجيومكانية والتقنيات الحديثة عبر منصة رقمية متكاملة تُسهم في تعزيز الشفافية والثقة بخدمات وبيانات العقارات.

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