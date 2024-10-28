“الغذاء والدواء” تنظم يوم الأبحاث التنظيمية في نسخته الرابعة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

نظمت الهيئة العامة للغذاء والدواء اليوم، فعالية يوم الأبحاث التنظيمية 2024، في نسخته الرابعة، بحضور معالي الرئيس التنفيذي للهيئة الأستاذ الدكتور هشام بن سعد الجضعي، وعدد من المسؤولين، وذلك في مقرها الرئيس بالرياض، وذلك انطلاقًا من خطتها الإستراتيجية في دعم البحث والابتكار، وتطوير المنظومة الرقابية، لتحقيق رؤيتها في أن تكون هيئةً رائدةً عالميًا تستند إلى أُسس علمية لتعزيز وحماية الصحة العامة.

وافتتح معالي الرئيس التنفيذي للهيئة الفعالية بكلمة رحب فيها بالمشاركين، وأكد أن الهيئة تستند في أعمالها الرقابية على أسس علمية من خلال الأبحاث، مشيرًا إلى أن الهيئة حققت تميزًا عالميًا رائدًا في المجالات الرقابية، انطلاقًا من جهود منسوبيها، وتميزهم الدائم واعتمادها على البحث العلمي.

وعبّر عن سعادته بعدد الأبحاث المشاركة ونوعيتها التي تطورت خلال النسخ الثلاث الماضية، وامتداد هذا التميز إلى النسخة الحالية، مشددًا على أهمية أن تكون تلك الأبحاث ذات أثر رقابي، مقدمًا شكره لجميع المشاركين، من مختلف الجهات.

وكرّم معاليه الأبحاث التي حققت تميزًا وشمولية وتضمنت تطوير المنظومة الرقابية، واستخدام التقنيات الناشئة. وبلغ عدد الأبحاث المقبولة في النسخة الرابعة من يوم الأبحاث التنظيمية 139 بحثًا، منها 119 بحثًا مقدمًا من باحثي الهيئة، و20 بحثًا خارجيًا من 9 جهات بحثية وحكومية وصحية، وبلغ عدد الملصقات العلمية خلال النسخ الأربع أكثر من 603 ملصقات علمية.

وشملت الأبحاث المشاركة عددًا من المجالات المتعلقة بعمل “الغذاء والدواء” مثل الأدوية البشرية، والأدوية البيطرية، والمنتجات العشبية، والغذاء، والأعلاف، والمبيدات، والأجهزة والمستلزمات الطبية، ومستحضرات التجميل، أعدها منسوبو الهيئة، ومنسوبو جامعة الملك فيصل، وجامعة الملك سعود، ومركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية (كيمارك)، وجامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ومدينة الملك عبدالله الطبية.

وأقيمت خلال الفعاليات عدد من الجلسات الحوارية حول التقنية الحيوية في الغذاء والدواء والأجهزة الطبية، وتقديم عدد من المحاضرات في مجال سلامة الأغذية بمشاركة خبراء دوليين ومحليين، بالإضافة إلى إقامة ورش عمل في مجال الأبحاث، واشتملت الفعالية على معرضٍ مصاحب تضمن الأبحاث المشاركة وموجزًا لكل بحث.

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