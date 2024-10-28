التغيرات الهرمونية أثناء الدورة الشهرية قد تسبب الصداع.. نصائح للتعامل معها

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يمكن أن تسبب التغيرات الهرمونية أثناء الدورة الشهرية أعراضًا جسدية وعاطفية، بما في ذلك الانتفاخ والتعب وتقلبات المزاج والتشنجات، كما يمكن أن تؤدي إلى الصداع النصفي لدى الكثير من النساء، حيث يمكن أن يؤدي انخفاض مستويات هرمون الاستروجين إلى حدوث صداع قبل أيام قليلة من الدورة الشهرية أو أثناء الأيام الأولى منها، بحسب موقع تايمز ناو.

كيفية تسبب التغيرات الهرمونية أثناء الدورة الشهرية في الصداع

التغيرات الهرمونية أثناء الدورة الشهرية ناجمة عن تقلبات في مستويات الهرمونات والأستروجين والبروجسترون، والتي تساعد في تنظيم الدورة الشهرية.

في بداية الدورة الشهرية، ترتفع مستويات هرمون الاستروجين لتحفيز نمو بطانة الرحم وتحضير المبايض لإطلاق البويضة.

وفي منتصف الدورة، أثناء التبويض، تصل مستويات هرمون الأستروجين إلى ذروتها ويزداد هرمون الملوتن (LH)، مما يؤدي إلى إطلاق بويضة ناضجة.

بعد التبويض، ترتفع مستويات هرمون البروجسترون للحفاظ على بطانة الرحم في حالة الحمل. وإذا لم يحدث الإخصاب، تنخفض مستويات هرمون الاستروجين والبروجسترون، مما يتسبب في تساقط بطانة الرحم وينتج عنه نزيف الحيض.

يمكن أن تسبب هذه الدورة من التحولات الهرمونية أعراضًا جسدية وعاطفية، بما في ذلك الانتفاخ والتعب وتقلبات المزاج والتشنجات.

يمكن أن يؤدي انخفاض مستويات هرمون الاستروجين إلى حدوث صداع قبل أيام قليلة من الدورة الشهرية أو أثناء الأيام الأولى منها.

كما يمكن أن تؤدي البروستاجلاندين، وهي مواد شبيهة بالهرمونات وتشارك في الألم والالتهاب، إلى تفاقم آلام الصداع.

قد يؤدي الجمع بين هذه التغيرات الهرمونية إلى مستويات متفاوتة من شدة الصداع، حيث يعاني بعض الأشخاص من انزعاج خفيف والبعض الآخر شديد.

نصائح لإدارة الصداع أثناء الدورة الشهرية

يساعد شرب الكثير من الماء على تقليل شدة الصداع حيث يمكن للجفاف أن يزيد من حدة الصداع. حاولي تناول ثمانية أكواب على الأقل يوميًا، وخاصة أثناء الدورة الشهرية. يمكن أن يساعدك هذا على البقاء رطبًا وتقليل الأعراض.

يمكن أن يساعد تناول الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية في استقرار مستويات السكر في الدم، مثل الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات تساعد هذه الأطعمة في النهاية على تقليل تكرار الصداع.

تجنبي الأطعمة المصنعة والوجبات الخفيفة السكرية، والتي يمكن أن تسبب الصداع أو تفاقم الأعراض.

حدي من تناول الكافيين

على الرغم من أن الكافيين يمكن أن يساعد في بعض الأحيان في إدارة الصداع، إلا أن الإفراط في تناوله يمكن أن يكون سببًا للصداع. يمكن أن يساعد الحد من الكافيين أو تقليله حول الدورة الشهرية في منع الصداع.

المغنيسيوم مهم للحد من الصداع النصفي أثناء الدورة الشهرية. يمكن أن يساعد تناول مكملات المغنيسيوم قبل وأثناء الدورة الشهرية في تقليل الصداع حيث يرتبط نقص المغنيسيوم بالصداع النصفي.

ضعي كمادات باردة على جبهتك أو رقبتك، حيث يمكن أن تساعد في تخدير آلام الصداع وتقليل الالتهاب. يمكن أن يمنحك تأثير التبريد راحة سريعة من الصداع المصاحب للدورة الشهرية.

يمكن أن يساعد الحصول على قسط كافٍ من النوم في تقليل تكرار وشدة الصداع. استهدفي الحصول على 7-9 ساعات من النوم كل ليلة. يساعد هذا في استقرار مستويات الهرمونات وتقليل محفزات الصداع.

تقليل الإجهاد

الإجهاد هو أحد المحفزات الشائعة للصداع، وخاصة أثناء الدورة الشهرية. يمكن أن تساعد تقنيات مثل التنفس العميق في إدارة الإجهاد وتقليل التوتر في العضلات ومنع الصداع.