شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: انهيار المنظومة الطبية بالكامل في شمال قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن المنظومة الصحية انهارت بالكامل في شمال قطاع غزة، وأن الاحتلال اعتقل أكثر من 35 من الكوادر الطبية في مستشفيات شمال القطاع، والتي تعرضت للقصف والحصار والاقتحام.

ووثّقت الوزارة ومؤسسات حقوقية، استشهاد نحو 1000 فلسطيني وإصابة الآلاف بجروح مختلفة، في العملية الإسرائيلية البرية المستمرة لليوم 22 على التوالي شمال قطاع غزة.

وأفادت بأن معظم الضحايا من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى عشرات المفقودين. الآلاف يتضورون جوعًا وأشارت منظمات حكومية وحقوقية فلسطينية بأن أكثر من 100 ألف فلسطيني في مخيم جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون يتضورون جوعًا في ظل الحصار الإسرائيلي، ومنع إمدادات الغذاء والدواء والمياه.

وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، إن الاحتلال دمر 162 مؤسسة صحية منذ بدء العدوان على القطاع، لافتًا إلى أن 15500 مريض في حاجة ماسة إلى العلاج خارج مستشفيات قطاع غزة، في ظل انهيار المنظومة الصحية بمستشفيات القطاع.

يضاف إليهم 350 ألف مريض مصابون بالأمراض المزمنة لم يتلقوا علاجهم المناسب منذ فترة طويلة.