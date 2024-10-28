السعودية | وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل عضو البرلمان الألماني

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، عضو البرلمان في الاتحاد الألماني النائب توماس روفكامب.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض علاقات الصداقة والتعاون الثنائي بين البلدين وفرص تطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر في مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة ميشائيل كيندسغراب.

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