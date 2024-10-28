شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 177 حوشًا عشوائيًا و240 غرفة تعزيزًا لسلامة الأودية بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكملت أمانة منطقة الرياض أعمالها في تعزيز سلامة جريان الأودية وتهذيب الشعاب، والمساحات الفارغة في الأحياء والمناطق المحيطة بها.

وأجرت جولات تفتيشية مستمرة؛ بما يحقق سرعة التنفيذ، والتأكد من الامتثال، وضبط المخالفات. تعزيز سلامة جريان الأودية وأسفرت أعمال الأمانة التي شملت بلدية عرقة في إزالة التعديات في الأودية والشعاب داخل نطاق البلدية، حيث أُزيل مئة وسبعة وسبعون حوشًا عشوائيًا للإبل والأغنام، ومئتان وأربعون غرفة جاهزة مخالفة، وثمانية وثلاثون مبنى غير نظامي، وتسعة عشر مخيمًا، وأربعة عشر مسلخًا.

كما شملت الأعمال رفع ثلاثة أطنان من مخلفات البناء، وإزالة السيارات التالفة. الحد من التعديات وتأتي أعمال أمانة منطقة الرياض المستمرة في المحافظة على البيئة، السلامة العامة؛ للحد من التعديات، رفع جودة الحياة في المدينة، والعمل على الاستدامة البيئية.

بالإضافة إلى القضاء على العشوائية، بما يحقق إستراتيجية الأمانة في بناء مدينة مستدامة، وتقديم خدمات مميزة للسكان، لتكون الرياض مزدهرة.

