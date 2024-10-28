السعودية | “موسم الرياض” يطرح تذاكر منطقة “وندر جاردن”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلن موسم الرياض طرح تذاكر منطقة “وندر جاردن” أحد أكثر مناطق الموسم شعبية بين الزوار، إذ يمكن للزوار البدء بشراء التذاكر من خلال منصة Webook المخصصة لبيع التذاكر .

وتفتتح المنطقة أبوابها في الـ 7 من شهر نوفمبر المقبل، بعد إجراء مجموعة واسعة من التحديثات التي تتضمن 10 تجارب جديدة، وأكثر من 90 لعبة تناسب جميع فئات الزوار، وكما تتضمن “وندر جاردن” 3 مناطق مميزة، هي منطقة “فلورا” التي تجمع المجسمات الفنية المستوحاة من الزهور والألوان وتتيح لزوارها تجربة “حديقة الفقاعات”، ومنطقة “حديقة الفراشات” التي تقدم تجربة “بيت الفراشات”، حيث تجمع أكثر من 1000 فراشة من مختلف الأنواع، ومنطقة “مغامرة الأدغال” المستوحى تصميمها من الأشجار المتنوعة التي تحيط بها التي تدعو زوارها لتجربة “الحديقة المظلمة”.

وتتضمن منطقة “وندر جاردن” العديد من العروض المتجولة بأزياء مستوحاة من السمة الخيالية للمنطقة، وعروض الجوالة الموسيقية، إضافة إلى العروض المسرحية التفاعلية والمتنوعة التي تناسب جميع أفراد العائلة، وتستقبل منطقة “وندر جاردن” زوارها يوميًا من الساعة 5 مساءً حتى 12 صباحًا، خلال أيام الأسبوع، ومن 4 مساءً حتى 12 صباحًا في نهاية الأسبوع.

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