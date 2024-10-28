شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية أعلى دول تجمع البريكس استيرادا من مصر خلال 8 أشهر بـ2.2 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

تصدرت المملكة العربية السعودية قائمة أعلى دول تجمع البريكس استيرادا من مصر خلال الـ8 أشهر الأولى من العام الجارى 2024، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى المملكة نحو 2.2 مليار دولار.

وتضمنت قائمة أعلى دول تجمع البريكس استيرادا من مصر، كلا من دولة الإمارات العربية واستقبلت صادرات مصرية قيمتها 1.8 مليار دولار، يليها البرازيل بقيمة بلغت 488 مليون دولار، ثـم روسيا بصادرات قيمتها 438 مليون دولار، ثم الهند بقيمة 343 مليون دولار وأخيرا الصين 290 مليون دولار.

وكانت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامـة والاحصاء، أظهرت ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر وتجمع دول البريكس ليصل إلى 30.2 مليار دولار في الفترة من يناير وحتى أغسطس الماضي، مقابل 26.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة زيادة بلغت 15%، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى تجمع دول البريكس نحو 5.7 مليار دولار خلال الـ8 أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 5.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة زيادة بلغت 7.3%.



وفى المقابل فقد ارتفعت قيمة الواردات المصرية من تجمع دول البريكس لتصل إلى 24.5 مليار دولار خلال الـ8 أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 20.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة زيادة بلغت 17%.