البنك المركزي السعودي يطرح تحديث “ضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد” لطلب مرئيات العموم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلن البنك المركزي السعودي “ساما” عن طرح مشروع تحديث “ضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد” لطلب مرئيات العموم من المهتمين والمختصين، وذلك عبر منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية.

ويهدف هذا المشروع، إلى تحسين وتنظيم آلية تحصيل مديونيات العملاء والتواصل معهم في هذا الشأن بما يحمي حقوق أطراف العلاقة.

وستستقبل المرئيات والملاحظات على مشروع تحديث “ضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد” على مدى (15) يومًا، ودراستها بعد انتهاء المهلة المحددة؛ لاعتماد الصيغة النهائية لها.

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