شكرا لقرائتكم خبر عن هطول أمطار غزيرة على جازان والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - هطلت مساء اليوم أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية على منطقة جازان.وشملت، محافظات هروب، والريث، والداير، والعيدابي، والعارضة، وأبو عريش، وعددًا من المراكز والقرى التابعة للمنطقة.كان المركز الوطني للأرصاد توقع استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.وتأتي مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان، عسير والباحة.كذلك تشمل أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية والحدود الشمالية.