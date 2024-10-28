شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الصباح الباكر.. ضباب متوسط إلى كثيف على أجزاء من 6 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من ضباب متوسط إلى كثيف على أجزاء من 6 مناطق خلال ساعات الصباح الباكر اليوم الاثنين، تستمر حتى الساعة 9 صباحًا.

وتشمل التأثيرات المصاحبة شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1- 3) كيلومترات على أماكن الضباب المتوسط، وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية كيلومتر واحد أو أقل على أماكن الضباب الكثيف. أماكن انتشر الضباب الحدود الشمالية: رفحاء والعويقيلة وعرعر.

عسير: أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.

تبوك: المعظم وتيماء.

القصيم: الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء.

الجوف: دومة الجندل وسكاكا.

حائل: الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وسميراء وموقق.