شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة وكازاخستان تبحثان سبل تعزيز الشراكة في مجالات التعليم والان نبدء بالتفاصيل

التعاون بين السعودية وكازاخستان في مجالات التعليم

الدمام - شريف احمد - استقبل وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان اليوم، سفير جمهورية كازاخستان لدى المملكة ماديار مينيلبيكوف، وذلك في مقر الوزارة بالرياض.وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز الشراكة بين البلدين في مجالات التعليم العام والجامعي، ودعم أوجه التعاون القائم فيما يتعلق بالبرامج التعليمية والتدريبية المقدمة في البلدين. This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وناقش الجانبان آليات دعم التعاون المشترك فيما يتعلق بالخطط والبرامج التطويرية في مجالات البحث العلمي والابتكار، التي تنفذها مؤسسات التعليم الجامعي في المملكة وكازاخستان.هذا إلى جانب ملف المنح الدراسية التي تقدمها حكومة المملكة للطلبة بجمهورية كازاخستان للدراسة في الجامعات السعودية.