شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يختتم تدريباته اليوم استعداداً لمواجهة العين فى كأس إنتركونتيننتال والان مع تفاصيل الخبر

يختتم فريق الأهلي استعداداته فى السادسة مساء اليوم، الإثنين، لمواجهة العين الإماراتي غداً فى كأس إنتركونتيننتال للأندية، وهي المباراة الصعبة التي يعول عليها الفريق الأحمر من أجل حسمها والصعود إلى نصف النهائي وملاقاة الفائز من بطل أمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية في نصف نهائي البطولة.

ويقام مران الأهلي الختامي السادسة مساء اليوم، الإثنين، باستاد القاهرة، بينما يقام تدريب العين الإماراتي في الثامنة مساء الليلة.

واستعد فريق الأهلي جيدا لمباراة العين بدراسة فيديوهات فريق العين في مبارياته الأخيرة، خاصة مباراته أمام الهلال السعودي في دوري أبطال آسيا للنخبة، ومباراته الأخيرة أمام دبا الحصن في الدوري الإماراتي، للوقوف على طريقة وأسلوب لعب الفريق الإماراتي تحت القيادة الفنية للمدرب كريسبو، من أجل وضع الخطة المناسبة لتلك المباراة وتخطي عقبة العين.

واستقر السويسري مارسيل كولرعلى استمرار التشكيل الذى خاض به لقاء نهائي السوبر المصري الأخير، وذلك في مباراة العين ويستضيف الأهلي شقيقه العين الإماراتي فى الثامنة مساء غداً الثلاثاء باستاد القاهرة الدولى.

وتوج الأهلي بلقب السوبر المصري على حساب الزمالك بركلات الترجيح 7- 6 في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.

وخاض كولر مباراة السوبر بتشكيل مكون من: محمد الشناوي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أكرم توفيق، يحيى عطية الله، مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، ووسام أبو علي.

ويرغب كولر فى استمرار التشكيل في مباراة العين للحفاظ على الانسجام بين اللاعبين تمهيداً لتحقيق الانتصار على بطل الإمارات.

العين تأهل لمواجهة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024 بعد أن تغلب على أرضه في ملعب هزاع بن زايد (6-2) على أوكلاند سيتي النيوزيلندي ضمن الدور التمهيدي.

ويقام الكلاسيكو العربي بين الأهلي والعين ضمن دور أطلق عليه فيفا: (كأس أفريقيا- آسيا- الهادئ)، فيما يصعد الفائز بينهما إلى دور كأس التحدي.

وفي كأس التحدي، يواجه الفائز بين الأهلي والعين الفائز في ديربي الأمريكيتين، في دور يعادل ما قبل نهائي كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.