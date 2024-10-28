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بعد 8 سنوات رحلة أسطورية.. الأهلي يحدد موعد نهاية علاقة على معلول بالفريق

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القاهرة - سامية سيد - كتب سليمان النقر

الأحد، 27 أكتوبر 2024 11:02 م

حدد مسئولو النادي الأهلي موعد نهاية علاقة النادي مع التونسي علي معلول لاعب الفريق، والذي لم يتم قيده في قائمة الفريق الأحمر في الصيف الماضي وتم تأجيل القرار إلى يناير المقبل بعد تعافيه من الإصابة بقطع في وتر أكيلس.


وأكد مسئولو النادي الأهلي أن علاقة معلول مع القلعة الحمراء تنتهي بنهاية الموسم الجاري، وهو ما تم إبلاغ اللاعب به، على أن يتم تحديد موقفه في يناير المقبل بعد تقييم حالته الطبية وموقف اللاعبين الأجانب في قائمة الأهلي.


وقضى علي معلول 8 سنوات في الأهلي منذ الانضمام إلى القلعة الحمراء في عام 2016، ومن وقتها صنع تاريخ كبير مع الفريق الأحمر وساهم معه في التتويج بعدد كبير من الألقاب المحلية والقارية.


ويعد علي معلول من أبرز اللاعبين الأجانب في تاريخ الأهلي، وأكثر اللاعبين المحترفين مساهمة في الأهداف مع الفريق الأحمر في الفترة التي قضاها داخل الجزيرة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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