شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 8 سنوات رحلة أسطورية.. الأهلي يحدد موعد نهاية علاقة على معلول بالفريق والان مع تفاصيل الخبر

حدد مسئولو النادي الأهلي موعد نهاية علاقة النادي مع التونسي علي معلول لاعب الفريق، والذي لم يتم قيده في قائمة الفريق الأحمر في الصيف الماضي وتم تأجيل القرار إلى يناير المقبل بعد تعافيه من الإصابة بقطع في وتر أكيلس.



وأكد مسئولو النادي الأهلي أن علاقة معلول مع القلعة الحمراء تنتهي بنهاية الموسم الجاري، وهو ما تم إبلاغ اللاعب به، على أن يتم تحديد موقفه في يناير المقبل بعد تقييم حالته الطبية وموقف اللاعبين الأجانب في قائمة الأهلي.



وقضى علي معلول 8 سنوات في الأهلي منذ الانضمام إلى القلعة الحمراء في عام 2016، ومن وقتها صنع تاريخ كبير مع الفريق الأحمر وساهم معه في التتويج بعدد كبير من الألقاب المحلية والقارية.



ويعد علي معلول من أبرز اللاعبين الأجانب في تاريخ الأهلي، وأكثر اللاعبين المحترفين مساهمة في الأهداف مع الفريق الأحمر في الفترة التي قضاها داخل الجزيرة.