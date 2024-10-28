شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يدخل الموسم بدون صفقات ورحيل 11 لاعبا والان مع تفاصيل الخبر

يدخل فريق الإسماعيلى بقيادة حمد إبراهيم، بدون صفقات جديدة؛ بسبب تعرض الفريق لوقف القيد لمدة فترتين، وهو ما منع مجلس الإدارة من تدعيم الفريق فى الانتقالات الصيفية الماضية وسيحرم أيضا من انتقالات يناير المقبل.

ويستضيف الإسماعيلى فى أول مباريات الدورى بنظامه الجديد، فريق غزل المحلة فى المباراة المقرر لها السبت 2 نوفمبر المقبل على استاد الإسماعيلية.

الإسماعيلى بدون تدعيمات.

وسيكون فريق الإسماعيلى الفريق الوحيد فى دورى nile، الذى لم يتعاقد مع صفقات جديدة، بينما قامت جميع الأندية بصفقات لتدعيم صفوفها وهو التحديد الذى سيواجه حمد إبراهيم وجهازه هذا الموسم.



رحيل 11 لاعبا



ورحل عن الإسماعيلى هذا الموسم 11 لاعبا على الرغم من إيقاف القيد الذى يعانى منه الفريق وهم كل من: كريم عرفات بعد نهاية الإعارة وانضم للسكة الحديد، محمد فوزي نهاية عقده وانضم لبتروجت، محمد مخلوف نهاية عقده وانضم للمصرى، محمد هاشم نهاية عقده وانضم للمصري، محمد دسوقي نهاية عقده وانضم لمودرن سبورت، عصام صبحي نهاية عقده وانضم للجونة، أحمد محسن استغناء لم ينضم لأى فريق، عبد الله حسني استغناء وانضم للسكة الحديد، باسم مرسي استغناء وانضم لطلائع الجيش، عمر الساعي بيع وانضم للأهلي، عبد الرحمن مجدي بيع وانضم لبيراميدز.



وأصبحت قائمة الإسماعيلى لهذا الموسم كالتالى:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم، كمال السيد، عبد الله جمال (تحت السن)

الدفاع: محمد عمار، محمد نصر، حاتم سكر، عبد الكريم مصطفى، التونسي حمدي النقاز (قائمة الانتظار)

الوسط: البوركيني إيريك تراورى، عماد حمدى، محمد بيومى، مروان حمدى، عبد الرحمن الدح، هشام محمد، محمد عبد السميع، أحمد الشيخ، محمد وجدي، محمد خطارى، محمد حسن، محمد بحيرى، على الملوانى

الهجوم: نادر فرج، الفلسطيني خالد النبريص، محمد زيدان

تحت السن: عبد الله جمال "حارس"، أحمد أيمن "مدافع"، عبدالله محمد "مدافع"، عبدالله السعيد "وسط"، عبدالرحمن كتكوت "وسط"، عمر القط "وسط"، إبراهيم عبدالعال "وسط"، عمر السعيد "وسط"، حسن صابر "مهاجم"