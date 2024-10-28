حزب الله وجّه إنذارًا إلى المقيمين في مستوطنة كريات شمونة لإخلائها فورًا

وجّه حزب الله إنذارًا إلى المقيمين في مستوطنة كريات شمونة، حيث دعاهم إلى إخلاء المستوطنة فورًا.
وأمس السبت، أنذر حزب الله سكان 25 مستوطنة إسرائيلية، وطالبهم بمغادرة منازلهم فورا، قبل البدء في قصفها بالصواريخ والطائرات المسيّرة.
وقال حزب الله في بيان إن 25 مستوطنة "أصبحت هدفا عسكريا مشروعا للقوة الجوية والصاروخية في المقاومة الإسلامية".
ودعا إلى إخلائها "لأنها تحولت إلى مكان انتشار واستقرار لقوات العدو".
ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان، إضافة إلى محاولات التوغل البرّي من الجيش الإسرائيلي في الجنوب والتي يتصدى لها حزب الله.
ويواصل حزب الله استهداف القوات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ التي يصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.
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