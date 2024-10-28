الامارات | ميلوش: لا أعرف ماذا يفعل لاعبو الوصل خارج الملعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبدى مدرب الوصل، الصربي ميلوش ميلوييفتش، عدم رضاه عن التعادل الذي حققه فريقه مع عجمان، أول من أمس، في الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين، موجهاً اللوم إلى اللاعبين، قائلاً: «لا أعلم ماذا يفعلون خارج الملعب».

وأوضح ميلوش في تصريحات صحافية، أن الوصل لم يستحق الفوز على عجمان، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل من دون أهداف، وقال: «من السهل تحليل ما حدث في المباراة، حيث إن الوصل لم يقدّم الأداء الذي يستحق من خلاله تحقيق الفوز».

وأضاف: «يجب أن نتحمل المسؤولية، ومن جانبي أقدم كل ما لدي، وفقاً لما هو متاح أمامي، والناس تستطيع تقييم ما أقدمه مع الفريق».

وتابع: «أستطيع أن أتحمل مسؤولية الخسارة أو تعثر الفريق، لكن في الجهة الأخرى، يجب على اللاعبين أن يتحملوا المسؤولية، وأن يكونوا محترفين من الجوانب كافة».

وواصل حديثه بقوله: «أتابع اللاعبين خلال التدريبات على مدار الأسبوع، وأشاهدهم لعدد ساعات معينة، بينما لا أعلم ماذا يفعلون خارج الملعب، وما هي طبيعة حياتهم، إذ إنني لست شرطياً حتى أراقبهم، ولكن يجب أن يكونوا محترفين أيضاً خارج الملعب، وفي جميع الأوقات».

في المقابل، شدّد رئيس مجلس إدارة نادي الوصل أحمد الشعفار، على أن خسارة أي نقطة تؤثر في موقف «الإمبراطور» في مسابقة دوري أدنوك للمحترفين.

وقال الشعفار في تصريحات صحافية، إن التعادل مثل الخسارة بالنسبة إلى الوصل، مبيناً: «فقدان أي نقطة خلال مباريات الدوري تعتبر خسارة، سواء كانت النتيجة التعادل أو الهزيمة».

وأضاف: «الفريق الذي يرغب في الاستمرار بالمنافسة، يجب أن يحقق الفوز في المباريات التي يلعبها».

وأشار إلى أن ضغط المباريات يؤثر بشكل سلبي في الوصل، خصوصاً أنه يخوض منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، وقال: «الوصل والعين يلعبان تحت روزنامة صعبة، والأمر نفسه بالنسبة إلى شباب الأهلي والشارقة، حيث إن هذه الأندية تخوض مباراة كل ثلاثة أو أربعة أيام».

واختتم: «عملية تدوير اللاعبين صعبة، ولكن رغم ذلك سنعمل على تحسين النتائج في الفترة المقبلة، والتركيز على عودة الفريق إلى مساره الطبيعي، وأن نغيّر صورته إلى الأفضل».