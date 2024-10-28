شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان.. ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية إلى 2672 قتيلًا والان نبدء بالتفاصيل

مقتل 3 مسعفين

طائرة الإغاثة السعودية

وصلت إلى مطار رفيق الحريري الدولي في مدينة بيروت بالجمهورية اللبنانية اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية الرابعة عشرة، التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. وتتضمن حمولة الطائرة موادًا إغاثية متنوعة تشتمل على مواد غذائية وطبية وإيوائية. ويأتي ذلك انطلاقًا من الدور الإنساني الرائد، وتجسيدًا للقيم النبيلة والمبادئ الثابتة للمملكة العربية السعودية، ممثلة بذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة بالوقوف مع الدول والشعوب المحتاجة لمواجهة جميع الأزمات والصعوبات التي تمر بها.

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية يوم الأحد ارتفاع عدد القتلى جراء الغارات الجوية الإسرائيلية على لبنان منذ 8 أكتوبر 2023 إلى 2672، في حين ارتفعت الإصابات إلى 12 ألفًا و468.وأضاف تقرير وزارة الصحة أن عدد القتلى جراء الغارات الجوية الإسرائيلية يوم السبت كان 19، مع تسجيل 108 إصابات.وفي الوقت نفسه، قتل 11 شخصا، من بينهم مسؤول أمني من حزب الله، وأصيب 25 آخرون يوم الأحد في غارات إسرائيلية استهدفت جنوب لبنان، وفقًا لمصادر رسمية وعسكرية.وفي حادث منفصل، أسفرت غارة جوية إسرائيلية على مركز لجمعية الرسالة للرعاية الصحية عن مقتل 3 مسعفين، ما رفع عدد المسعفين الذين قتلوا على يد إسرائيل إلى 167، وفقًا لوزارة الصحة اللبنانية.