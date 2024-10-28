شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5 درجات يضرب ولاية أضنة جنوب تركيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر ولاية أضنة جنوبي تركيا يوم الأحد.

ووفقًا لبيان صادر عن إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، أن الزلزال تمركز في قضاء كوزان بولاية أضنة، على عمق 20.13 كيلومتر تحت سطح الأرض.

وأوضح محافظ أضنة ياووز سليم كوشكر، أن السلطات لم تتلق أي تقارير عن أضرار أو خسائر جراء الزلزال، مؤكدًا أن فرق الرصد مستمرة في متابعة الأوضاع.