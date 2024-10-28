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زلزال بقوة 5 درجات يضرب ولاية أضنة جنوب تركيا

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واس - أضنة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر ولاية أضنة جنوبي تركيا يوم الأحد.
ووفقًا لبيان صادر عن إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، أن الزلزال تمركز في قضاء كوزان بولاية أضنة، على عمق 20.13 كيلومتر تحت سطح الأرض.
وأوضح محافظ أضنة ياووز سليم كوشكر، أن السلطات لم تتلق أي تقارير عن أضرار أو خسائر جراء الزلزال، مؤكدًا أن فرق الرصد مستمرة في متابعة الأوضاع.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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