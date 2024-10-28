أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، أن "غارة العدو الإسرائيلي على بلدة عين بعال أدت في حصيلة محدثة إلى استشهاد سبعة أشخاص من بينهم ثلاثة مسعفين في مركز لجمعية الرسالة للاسعاف الصحي - الدفاع المدني إضافة إلى استشهاد ممرضة وثلاثة آخرين كانوا في محيط المكان كما أصيب 24 آخرين بجروح".
وأضافت "بذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للشهداء من المسعفين منذ بدء العدوان إلى 168 شهيدًا و يبلغ عدد الجرحى 275 جريحًا، في ما يشكل جريمة حرب متمادية من واجب المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته ووضع حد لها".
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة أعلنت ارتفاع عدد الشهداء المسعفين إلى 168 منذ بدء العدوان: 7 شهداء و24 جريحا في الغارة على عين بعال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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