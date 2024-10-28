مكتب بري: ما أوردته إحدى المحطات الإعلامية منسوباً لرئيس مجلس النواب عن المفاوضات هو غير دقيق

أعلن مكتب رئيس مجلس النواب نبيه بري، أن " ما أوردته إحدى المحطات الإعلامية منسوباً لرئيس مجلس النواب عن المفاوضات هو غير دقيق".

وكان قد ذكر مصدر دبلوماسي لقناة "LBCI"، أن "الاجتماع في الدوحة فتح ثغرة في جدار العرقلة وهناك تقدم طفيف في ملف غزة لكن هناك رغبة حقيقية بإجراء تبادل أسرى بين حماس وإسرائيل".

وقال المصدر إن رئيس المجلس النيابي نبيه بري أبلغ القطريين والمصريين "بموافقة حزب الله على فصل الجبهات وقبول القرار 1701 بشرط أن يكون جزءاً من سلة متكاملة وبالتالي كان الملف اللبناني حاضراً في الجولة التفاوضية" في الدوحة.

وأضاف "سيُعقد اجتماع مصري-قطري مع حماس فيما سيزور موفد أمني قطري رفيع المستوى بيروت لمناقشة المطالب والهواجس اللبنانية".