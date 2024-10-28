الصحة: 9 شهداء و38 جريحا بحصيلة نهائية لغارة العدو الإسرائيلي على حارة صيدا و5 شهداء وجريح بغارة على البرج الشمالي

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، أن "غارة العدو الإسرائيلي على حارة صيدا أدت في حصيلة نهائية إلى استشهاد تسعة أشخاص وإصابة ثمانية وثلاثين آخرين بجروح، ولا يزال ثلاثة عشر يتلقون العلاج في المستشفى من بينهم ثلاثة حالتهم حرجة وخمسة وعشرون عولجوا في الطوارئ".

كذلك أعلن المركز أن "غارة العدو الإسرائيلي على البرج الشمالي أدت إلى استشهاد خمسة أشخاص وإصابة شخص بجروح".