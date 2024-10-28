شكرا لقرائتكم خبر عن أعداء البراءة.. شقيق جندى إسرائيلى قتيل يدعو لقتل النساء والأطفال بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن شقيق أحد الجنود القتلى في لبنان طالب بالانتقام لمقتل أخيه بقتل النساء والأطفال في غزة.

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن جيش الاحتلال يعلن مقتل جنديين إسرائيليين في جنوبي لبنان وقطاع غزة.

ونفذ جيش الاحتلال غارة جوية على محيط منطقة الجاموس في ضاحية بيروت الجنوبية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت اجتماعا لقيادات مهمة في حزب الله.

من جانبه قال مسؤول إسرائيلي، إن إسرائيل دخلت مرحلة جديدة في الحرب، مشيراً إلى أن تل أبيب تواصل ملاحقة "حزب الله" اللبناني، حسبما أورد موقع "يديعوت أحرونوت".