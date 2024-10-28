شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام سورية: القوات الأمريكية فى قاعدة التنف تعترض 3 طائرات مسيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام سورية باستهداف قاعدة القوات الأمريكية فى التنف الواقعة فى الأراضى السورية عند الحدود مع الأردن والعراق بسرب من الطائرات المسيّرة.

وبحسب المصادر ذاتها، قالت وسائل إعلام سورية إن نقطة استطلاع بمعسكر تدريب داخل قاعدة التنف أصيبت بمسيرة انتحارية.

كما أشارت إلى أن القوات الأمريكية فى قاعدة التنف اعترضت 3 مسيرات ثم نفذت عمليات تمشيط واستطلاع.

وفى السياق ذاته، أفادت وسائل إعلام تابعة للفصائل العراقية بسماع أصوات انفجارات فى القاعدة الأمريكية فى حقل العمر النفطى بمحافظة دير الزور فى سوريا.