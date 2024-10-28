السعودية | جمعية ألزهايمر توقع اتفاقيتين استراتيجيتين وتعلن عن مبادرات اجتماعية وتوعوية لدعم مرضى ألزهايمر وأسرهم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

في خطوة مهمة لدعم مرضى الزهايمر وتحسين مستوى الرعاية المقدمة لهم، وقعت جمعية الزهايمر اتفاقيتين تعاون استراتيجيتين مع مستشفى د. سليمان فقيه وجمعية كبار السن. تهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز التعاون بين الأطراف لتحقيق أفضل الممارسات في تقديم الرعاية الطبية والاجتماعية لمرضى الزهايمر. وفي هذا الإطار تم توقيع اتفاقية بين الطرفين ممثلة سعادة الدكتور/ فواز عبد الستار العلمي عضو مجلس إدارة الجمعية ممثلاً عن الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر، ورئيس مجلس إدارة المكتب الاستشاري للتجارة الدولية، وسعادة الدكتور/ ثامر عدنان نوح الرئيس التنفيذي في مستشفى د. سليمان الفقيه على هامش ملتقى الصحة العالمي في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة 21-22-23 من أكتوبر الجاري.

وتم توقيع اتفاقية جمعية كبار السن بين الطرفين ممثلة سعادة الدكتورة/ سارة عبد المحسن بن سعيد عضو مجلس إدارة الجمعية ممثله عن الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر، وسعادة الأستاذة /أمل محمد شقحاء الرئيس التنفيذي لجمعية كبار السن في مقر جمعية كبار السن في 23 أكتوبر.

وتهدف هذه الاتفاقيتين إلى تعزيز الدعم المجتمعي والصحي لمرضى الزهايمر، وتوفير البرامج التوعوية والخدمات الصحية والاجتماعية التي تساعد على تحسين جودة حياة كبار السن.

وتعد هذه الاتفاقية ضمن 50 اتفاقية شراكة استراتيجية مع جهات مختلفة فعلتها الجمعية لتساند ما تقدمه الجمعية من برامج التحول والتمكين في المساندة التنموية والاجتماعية والتثقيفية لتصب في صالح المرضى وذويهم، وما تتبناه من أنشطة وبرامج ومشاريع مختلفة تُسهم في خدمة المرض والمرضى على حد سواء.

وكما أطلقت الجمعية مبادرة لمة خير في اختتام حملة الشهر العالمي للزهايمر في اكتوبر الجاري ٢٠٢٤ مع احدى مطاعم الرياض لتعزيز الوعي والدعم المجتمعي استضاف مطعم سبونتيني جمعية الزهايمر وأسر المرضى بهدف تعزيز الروابط الاجتماعية وإدخال السرور على المرضى وأسرهم من خلال استضافتهم في مقر المطعم ودعمهم وإيمانهم بالمسؤولية المجتمعية وتقديم هدايا من الشركاء الاستراتيجيين في ( هدايا الخير ) ممثلاً في شركة الماجد للعود وشركة نايس ون وشركة وردة الصيف لإسعاد الأسر والمرضى في هذا اليوم.

كما شاركت جمعية الزهايمر في أكثر من 40 جهة في ملتقى نماء في الظهران لتعزيز الوعي بمرض الزهايمر الذي نظمته وحدة التطوع في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن لتعزيز التطوع والخدمات التطوعية، وبمناسبة اليوم العالمي للمسن شاركت الجمعية في برنامج رد الجميل المقام في جامعة الامام عبد الرحمن بن فيصل في الخبر وتحدثت سعادة الأستاذة/ نجود الفايز عن مرض ألزهايمر وكيفية التعامل مع كبار السن وخدمات الجمعية التي تسهل خدمة المرضى على ذويهم وطرح بعض الافكار التي بدورها تساعد في مساعدة كبار السن بشكل عام ومرضى الزهايمر بشكل خاص، حيث تضمن البرنامج أركان ومحاضرة توعوية وجلسة نقاش قدمها سعادة الدكتور/ خالد الحركان استشاري طب الأسرة وأمراض كبار السن.

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