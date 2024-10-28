السعودية | رئيس جمهورية السنغال يصل إلى الرياض وفي مقدمة مستقبليه أمير المنطقة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وصل إلى الرياض مساء اليوم، فخامة الرئيس باسيرو ديوماي فاي، رئيس جمهورية السنغال، والوفد المرافق له.

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السنغال سعد بن عبدالله النفيعي، والقائم بالأعمال في سفارة السنغال لدى المملكة أسان أنداي، ومدير شرطة المنطقة المكلف اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.

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