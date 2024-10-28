شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يعلن إجلاء 10 مواطنين من لبنان على متن طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية اليوم الأحد، إجلاء ١٠ مواطنين أردنيين من لبنان، على متن طائرة عسكرية تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، والتي حملت مواد غذائية وإغاثية وأدوية ومستلزمات طبية، وذلك استجابة للتوجيهات الملكية بإجلاء الرعايا الأردنيين من لبنان وضمان عودتهم إلى المملكة بأمان.



وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة إن عدد طائرات المساعدات الأردنية المقدمة إلى الشعب اللبناني، بتوجيهات ملكية ، وصل إلى ١٤ طائرة، حيث وصلت طائرتين عسكريتين إلى مطار رفيق الحريري الدولي اليوم.



كما بلغ عدد طائرات الإجلاء للمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في لبنان ٧ طائرات، مبيناً أن إجمالي عدد المواطنين الأردنيين الذين تم إجلاؤهم من لبنان على متن طائرات سلاح الجو الملكي وصل إلى ١٧٤ مواطناً أردنياً وجميعهم ممن سجلوا على المنصة الإلكترونية الخاصة بالإجلاء لدى السفارة الأردنية في لبنان، مشيراً إلى أن عمليات الإجلاء تأتي ضمن الخطة التي وضعتها الوزارة بالمشاركة مع القوات المسلحة الأردنية، والأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية، والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات بهدف تأمين عودة المواطنين الأردنيين المتواجدين في لبنان إلى المملكة بسلامة، في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على الأراضي اللبنانية.



وأضاف السفير القضاة أنه ومنذ بداية شهر أغسطس الماضي إلى الآن وصل ٣٣٥٣ مواطناً أردنياً إلى المملكة قادمين من لبنان، من خلال مطار الملكة علياء الدولي، بالإضافة إلى الأعداد التي وصلت براً عبر مركز حدود جابر.



وأكد السفير القضاة أن السفارة الأردنية في لبنان مستمرة في تقديم المساعدة في إجلاء المواطنين الأردنيين من الجمهورية اللبنانية جواً، وكذلك تأمين عودتهم براً إلى المملكة من خلال أراضي الجمهورية العربية السورية، مشيراً إلى أن السفارة تتابع باستمرار أحوال الجالية الأردنية في لبنان، وأنهم جميعاً بخير ولم تسجل أية إصابات بينهم.



وجدد السفير القضاة دعوته للمواطنين الأردنيين المتواجدين في لبنان والراغبين بمغادرة الأراضي اللبنانية التسجيل الفوري على المنصة الإلكترونية.