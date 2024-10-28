شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط رياح وشبورة وأجواء مائلة للبرودة ليلا.. تفاصيل الطقس حتى الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة من الأحد 27 أكتوبر 2024 إلى الجمعة 1 نوفمبر 2024.

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة كما يلى:

- يسود طقس مائل للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر، مائل للحرارة نهاراً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

- شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

- رياح معتدلة تنشط أحياناً على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.



ويشهد الطقس اليوم الأحد 27 أكتوبر 2024، طقس مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر ، مائل للحرارة نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأشار الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات الجوية والانذار المبكر بمخاطر الطقس، إلى أن الطقس اليوم يشهد نشاط رياح أحيانا على أغلب الأنحاء، وشبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

وتشير توقعات حالة الطقس اليوم إلى درجات الحرارة المتوقعة الأحد: القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 18، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 20، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 21، وسوهاج العظمى 30 درجة، والصغرى 15، وقنا العظمى 32 درجة والصغرى 15، وأسوان العظمى 33 درجة والصغرى 18.