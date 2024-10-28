شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل لن تطلق جهاز iPad 11 هذا العام.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

أجريت شركة أبل تحديث iPad mini منذ حوالي أسبوع، بشريحة A17 Pro ودعم Apple Intelligence، ولم يكن هناك تحديث للطراز الأساسي iPad.

كان هذا متوقعًا مسبقًا، لكنه بثير تساؤلات، حيث يبلغ عمر iPad الأساسي الحالي أكثر من عامين، فلماذا تتركه أبل قديمًا؟

يبلغ عمر iPad الأساسي الحالي أكثر من عامين، حيث يحتوي الجهاز حاليًا على شريحة A14، والتي كانت عمرها حوالي عامين عند إطلاقها، وعادةً ما تضع أبل شريحة عمرها حوالي عامين في جهاز iPad الأساسي مع كل تحديث، وقد يكون سبب عدم وجود جهاز iPad جديد.

لكن ربما لا تريد أبل شحن منتج جديد بدون Apple Intelligence، حيث جعلته جزءًا كبيرًا من تسويق جميع المنتجات الجديدة.

إذا تم إصداره حاليا فإن تحديث iPad 11 الحالي سيحتوي على شريحة A16، والتي لن تكون متوافقة مع Apple Intelligence.

لكن مع سعر iPad الحالي البالغ 349 دولارًا، من غير المرجح أن تتمكن أبل حتى من تجهيز الجهاز بشريحة أحدث من A16.

ربما كان من غير المحتمل تحديث طراز iPad الأساسي مع دعم Apple Intelligence هذا العام، وهذا هو السبب في أن أبل تخطت تحديث جهاز iPad الأكثر شهرة للعام الثاني على التوالي.

موعد إصدار iPad 11

متى سيقومون بالفعل بتحديث طراز iPad الأساسي؟ ذكر محلل العرض روس يونج أن شحنات الألواح كانت جارية هذا الشهر، مما يشير إلى إصدار الربيع.

كما أكد مارك جورمان من بلومبرج نفس الإطار الزمني في تقرير حديث:

خلال دورة إصدار المنتج الربيعية نفسها، تخطط أبل لإطلاق iPhone SE محدث، ونماذج iPad Air جديدة ولوحات مفاتيح iPad مطورة. في نفس النافذة، تهدف Apple الآن أيضًا إلى إصدار أجهزة iPad من الجيل الحادي عشر ذات المستوى الأساسي والتي تحمل الاسم الرمزي J481 وJ482، كما قال الأشخاص.