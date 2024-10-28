السعودية | وزير العدل يبحث مع نظيره القطري سبل تعزيز التعاون

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، خلال زيارته الرسمية إلى قطر اليوم, وزير العدل في دولة قطر إبراهيم بن علي المهندي.

وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالين العدلي والقضائي.

واستعرض معاليه، التطورات التي يشهدها القطاع العدلي والقضائي في المملكة بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإشراف ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، في ظل رؤية المملكة 2030.

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