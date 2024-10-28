تدشين ” مهرجان حلوة بقعاء” بمنطقة حائل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

دشّن محافظ بقعاء محمد بن مطلق القنون اليوم، “مهرجان حلوة بقعاء” الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة بالشراكة مع بلدية المحافظة، بمشاركة 43 مزارعًا من المحافظة، ويستمر سبعة أيام.

وشهد المهرجان حضور واسع من الأهالي والمزارعين والزوار من داخل المحافظة وخارجها.

ويهدف المهرجان إلى دعم الزراعة المحلية والتعريف بمحصول “حلوة بقعاء” الشهيره وعدد من المحاصيل التي تشتهر بها المنطقة، لتعزيز الاقتصاد الزراعي، وفتح آفاق جديدة لتسويق المنتجات المحلية.

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