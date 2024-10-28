شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب المدارس يحصدون مراكز متقدمة فى دورة الألعاب المدرسية العالمية بالبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الاتحاد المصرى للرياضة المدرسية فى دورة الألعاب المدرسية العالمية المقامة فى مملكة البحرين فى الفترة من 23 إلى 31 أكتوبر 2024، وبمشاركة 70 دولة يمثلهم 5500 لاعب يتنافسون فى 24 رياضة، حيث تأتى مشاركة طلاب المدارس المصرية تحت رعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

ويشارك الاتحاد المصرى للرياضة المدرسية فى رياضتى السباحة والسلاح بوفد برئاسة الدكتورة إيمان محمد حسن، نائب رئيس الإتحاد المصرى للرياضة المدرسية، ورئيس الاتحاد العربى للتربية البدنية والرياضة المدرسية، رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم، والدكتور زهرة سليم المشرف على لعبة السلاح، والكابتن تامر فكرى المشرف على لعبة السباحة، وكلا من كابتن خالد عوض مدرب السباحة، كابتن خالد احمد مدرب السلاح، والحكم الدولى للسلاح رباب حسامه.

وحصلت مصر على الميدالية الفضية فى بطوله سلاح السابر حيث أحرز اللاعب أدهم شلبي المركز الثانى، كما أحرزت اللاعبة جنى إيهاب المركز السابع فى سلاح الشيش.

وفى السباحة حصل اللاعب عبد الرحمن عطية على الميدالية البرونزية حيث أحرز المركز الثالث في سباق 50 م ظهر، وقد حصل على المركز الرابع حلا دياب في سباق 200 متر فراشة، والمركز السادس احمد ترك في سباق 200٠ م فراشة، ومركز سادس في تتابع 100,4 متنوع، ومركز سابع في تتابع 4*100 م حرة، مركز سابع جنات سليمان في سباق ١٠٠ م صدر.

طلاب المدارس يشاركون فى دورة الالعاب بالبحرين

طلاب المدارس يشاركون فى دورة الالعاب بالبحرين