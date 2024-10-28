أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 27 / 10 / 2024

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 27 / 10 / 2024، العديد من الأخبار، منها: حقيقة رحيل جوميز عن تدريب الزمالك، والأهلي يعلن عن الكرة الرسمية فى كأس الإنتركونتيننتال.

حقيقة رحيل البرتغالى جوزيه جوميز عن تدريب الزمالك

شهدت الساعات الماضية الحديث عن مصير البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، خاصة بعدما خسر الفريق الأبيض لقب كـأس السوبر المصرى، بعد الهزيمة من الأهلى 6 - 7 بركلات الترجيح.

خرج يوسف أيمن مدافع الأهلي من حسابات فريقه في مباراة العين الإماراتي يوم الثلاثاء المقبل في كأس الإنتركونتيننتال للأندية، وفقا لبروتوكول الفيفا، الذي ينص على حصول اللاعب على 6 أيام راحة سلبية حال تعرضه للإصابة بارتجاج في المخ.

الأهلي يعلن عن الكرة الرسمية فى كأس الإنتركونتيننتال.. صور

أعلن النادي الأهلي، عبر حسابه الخاص على فيس بوك، عن الكرة الرسمية التي ستلعب بها منافسات بطولة كأس الإنتركونتيننتال للأندية، والتي ستظهر في مباراة الأهلي والعين الاماراتي والتي تجمعهما الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة.

الزمالك يضم جميلة جمال حمزة من نادي الصيد لتدعيم فريق الكرة النسائية

نجح مسئولو نادي الزمالك في إتمام التعاقد مع جميلة جمال حمزة ، ابنة قائد نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق جمال حمزة، لتعزيز صفوف الفارس الأبيض خلال الموسم الكروي 2024-2025، قادمه له من صفوف نادي الصيد في صفقة انتقال حر.

كاف يخصم من الزمالك 25 مليون جنيه فى 113 يومًا فقط

أفراح نادى الزمالك لا تخلو دائمًا من الأزمات، حيث يتعرض النادي بعد كل بطولة يتوج بها لحزمة من العقوبات التي تتسبب فى حدوث أزمة داخل القلعة البيضاء، خاصة أن الزمالك في أمس الحاجة لكل جنيه يتحصله من البطولات التي يشارك بها من أجل سداد ديونه التي تحاصره.

تعرف على شروط صفقة الزمالك الجديدة بعد غلق باب القيد

طلب البرتغالى جوزيه جوميز ، المدير الفنى لفريق الزمالك، من مسئولي ناديه التعاقد مع صفقة جديدة رغم غلق باب القيد أمس الأول، الجمعة، إلا أن الزمالك يستند على استثناء الفيفا بأحقيته فى ضم صفقة أخرى بعد غلق باب القيد على ألا تكون على حساب لاعب أجنبى بالفريق.

أشرف دارى يبدأ المشاركة تدريجيا فى التدريبات الجماعية للأهلى

بدأ أشرف داري، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المشاركة التدريجية في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت مساء اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة.

حسام حسن يستقر على إراحة محمد الشناوى أمام كاب فيردى وبوتسوانا

استقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر ، بقيادة حسام حسن، على إراحة محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى فى مباراتى كاب فيردى وبوتسوانا فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025.

تعرف على سر خروج عمر الساعي من حسابات مارسيل كولر في الأهلي

يترقب عمر الساعي لاعب الأهلي المشاركة الرسمية الأولى مع الفريق خلال الفترة المقبلة بعد انتظامه وظهوره بشكل جيد في التدريبات الماضية.