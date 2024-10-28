أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أخبر شركاءه الحريديم في الائتلاف بأنه يمكن إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت بعد الهجوم على إيران" كذلك أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، بأن "غالانت انتقد بشدة نتانياهو وحكومته وأخبرهم في رسالة قبل ضربة إيران أن الحرب تشن بدون بوصلة"، مضيفةً أن "مكتب نتانياهو قال لغالانت إن رسالته محيرة وإن أهداف الحرب وبوصلتها هي كما حددها مجلس الوزراء".

كانت هذه تفاصيل خبر هيئة البث الإسرائيلية: نتانياهو أخبر شركاءه الحريديم في الائتلاف بأنه يمكن إقالة غالانت بعد الهجوم على إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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