شكرا لقرائتكم خبر عن منهم رئيسة الوزراء.. الكشف عن قراصنة يتجسسون على ساسة إيطاليين بارزين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حدد مكتب المدعي العام الإيطالي مزيدًا من القراصنة المشتبه فيهم يوم الأحد، إذ أصبح مدى تسرب بيانات بالغة الأهمية أكثر وضوحًا.

ومن بين المتضررين من تلك التسريبات حتى الآن ساسة بارزون مثل رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني وكبار المديرين وشخصيات بارزة أخرى.

وبحسب مكتب المدعي العام في ميلانو، يخضع الآن نحو 60 مشتبهًا بهم للتحقيق، وجرى اعتقال 6 منهم، كما تردد أيضًا تورط ألمافيا في القضية.

سجلات البيانات السرية

وكشف المحققون عن أن المجموعة تمكنت من الوصول إلى عدة آلاف من سجلات البيانات السرية، ومن بينها المستندات البنكية والضريبية.

وإضافة إلى ذلك، تردد أنه جرى إنشاء ملفات بتحركات الضحايا في عدة حالات بمساعدة هواتف محمولة وبيانات بطاقات الائتمان.



وبحسب النتائج السابقة، فقد جرى استغلال قواعد البيانات الرئيسية للشرطة والسلطات المالية والصحية لهذا الغرض، وتردد أن رئيس العصابة هو ضابط شرطة سابق محتجز الآن.

حساب ميلوني البنكي

وقبل أسبوعين، تبين أن حساب ميلوني البنكي جرى اختراقه أيضًا، وحامت الشكوك حول موظف بنك من مدينة باري بجنوب إيطاليا، جرى فصله منذ فترة.

وأفادت وسائل الإعلام بأن أريانا شقيقة ميلوني وشريكها السابق أندريا جيامبرونو كانا من بين من تعرضوا للتجسس عليهم.