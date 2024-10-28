الامارات | عبدالعزيز النعيمي بطل «المخضرمين» في ماراثون الإمارات للدراجات المائية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز الشيخ عبدالعزيز النعيمي بلقب فئة «المخضرمين» في الجولة الأولى من بطولة ماراثون الإمارات للدراجات المائية، أمس، على كاسر الأمواج في أبوظبي، فيما توج سلطان الحمادي بطلاً لفئة «واقف»، وحسم القطري وليد الشريشيني فئة «جالس محترفين».

وتوّج الفائزين في ختام المنافسات التي شهدت مشاركة 58 متسابقاً من ثماني دول، مشرف عام السباق، خليفة السويدي، وعضو اللجنة المنظمة منصور المهيري.

من جهته، قال مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية، سالم الرميثي، في تصريحات صحافية: «إن البطولة هذا الموسم تحمل قيمة فنية مميزة وتعكس تطوراً ملحوظاً على كل المستويات». وأضاف: «انطلاقة البطولة شهدت تنافساً قوياً في جميع الفئات، حيث أظهر المتسابقون مهارات عالية وقدرة على مواجهة التحديات، وكان الصراع على المراكز الأولى محتدماً، ما يعكس التحضيرات الجادة التي قام بها المتسابقون قبل البطولة».