شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. فتح باب الترشح لانتخابات اتحاد المصارعة والان مع تفاصيل الخبر

يفتح مسئولو اتحاد المصارعة اليوم، الإثنين، باب الترشح لانتخابات الجمعية العمومية للاتحاد، على أن يستمر لمدة أسبوع أمام الراغبين في الترشح على مختلف المقاعد.

وتعقد الجمعية العمومية لاتحاد المصارعة 30 نوفمبر المقبل لانتخاب مجلس إدارة يقود الاتحاد دورة انتخابية جديدة.

ومن المقرر أن يقوم الاتحاد بمخاطبة الهيئات الرياضية أعضاء الجمعية العمومية لإخطارهم بموعد الانتخابات، حتى يتم إرسال تفويضات حضور العمومية للمثلى الهيئات.

ووفقا للتصنيف الذى أعلنته اللجنة الأولمبية، فإن الجمعية العمومية للمصارعة تضم 22 هيئة رياضية لها حق الحضور والتصويت في العمومية، بخلاف 3 هيئات ليس لها حق الحضور.

وأعلن الثنائى محمد محمود رئيس الاتحاد الحالى وهانى علام رئيس لجنة المسابقات، عن الترشح لرئاسة الاتحاد.