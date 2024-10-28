شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يخفض عقوبة محمود كهربا إلى 500 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

قرر مسئولو الكرة بالنادي الأهلي تخفيض عقوبة محمود كهربا اللاعب إلى النصف، بعد قرار ترحيله من الإمارات وتغريمه مليون جنيه؛ بسبب اعتراضه بطريقة غير لائقة على عدم مشاركته في مباراة سيراميكا ببطولة السوبر المصري.

وأعلن مسئولو النادي الأهلي قبول اعتذار محمود كهربا بعد الصلح الذي تم قبل مران أمس السبت داخل ملعب التتش في وجود مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر.

وكان لاعبو الأهلي الكبار قد توسطوا للعفو عن كهربا، وحصلوا على وعد أنه حال تتويج الفريق بلقب السوبر سيتم تخفيض العقوبة إلى النصف، وهو ما حدث بعدما فاز الأهلي بلقب السوبر المصري على حساب غريمه الزمالك.

وشارك كهربا في مران الأهلي السبت عقب الاعتذار عن وقاعة الإمارات، وهو ما تقبله كولر ومسئولي الكرة بالنادي وتم العفو عن اللاعب، ولكن يبقى قرار مشاركته في المباريات وفقا لرؤية نظر الجهاز الفني.

ويستعد فريق الأهلي لمباراته أمام العين الإماراتي يوم الثلاثاء في بطولة كأس الإنتركونتيننتال للأندية.