شكرا لقرائتكم خبر عن على أبو جريشة وعماد سليمان يبدآن مهمة عملهما مع الإسماعيلى غدا والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ على أبو جريشة وعماد سليمان غدا الإثنين، مهمة عملهما مع الإسماعيلى بعدما اعتذر فى نهاية الموسم الماضى عن الاستمرار مع الدراويش، قبل أن ينجح مسئولو الإسماعيلى فى إقناعهما بالعودة مجددا.

ويترأس على أبو جريشة الإشراف على الكرة بالفريق الأول معه عماد سليمان، فى جهاز حمد إبراهيم الذى تولى القيادة خلفا للراحل إيهاب جلال الذى رحل عن عالمنا فى الفترة الماضية.

ويعقد على ابو جريشة وعماد سليمان جلسة مع حمد إبراهيم وجهازه واللاعبين لوضع خطة العمل فى الموسم الجديد الذى يبدأه الفريق بمواجهة غزل المحلة المقرر لها السبت المقبل، فى إطار الجولة الأولى من دورى nile للموسم الجديد.

خاض الإسماعيلى 8 مباريات ودية خلال فترة الإعداد الذى بدأها أشرف خضر واستكملها حمد إبراهيم بعد تعيينه مديرا فنيا للفريق لاستكمال ما بدأه الراحل إيهاب جلال.

وفاز الإسماعيلى على الشهداء وبورتو وطلائع الجيش وبلبيس، والبدع القطرى وميشرب القطرى، وتعادل مع فاقوس واتحاد الدوحة، وحافظ على سجله خاليا من الهزائم في فترة الإعداد.

ويستضيف الإسماعيلى فى أول مباريات الدورى بنظامه الجديد، فريق غزل المحلة فى المباراة المقرر لها السبت 2 نوفمبر المقبل على استاد الإسماعيلية.