شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأحد 27 أكتوبر 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 27 / 10 / 2024، العديد من الأخبار، منها: كولر يجتمع بطبيب الأهلي استعدادًا لمباراة العين.. الإعلان عن الكرة الرسمية فى كأس الإنتركونتيننتال.

مران الأهلى.. كولر يحاضر اللاعبين ويجتمع مع الطبيب استعدادا لمباراة العين

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق العين الإماراتي.

حقيقة رحيل البرتغالى جوزيه جوميز عن تدريب الزمالك

شهدت الساعات الماضية الحديث عن مصير البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، خاصة بعدما خسر الفريق الأبيض لقب كـأس السوبر المصرى، بعد الهزيمة من الأهلى 6 - 7 بركلات الترجيح.

الأهلى يؤكد استبعاد يوسف أيمن من مباراة العين الإماراتى وفقا للبروتوكول

خرج يوسف أيمن مدافع الأهلي من حسابات فريقه في مباراة العين الإماراتي يوم الثلاثاء المقبل في كأس الإنتركونتيننتال للأندية، وفقا لبروتوكول الفيفا، الذي ينص على حصول اللاعب على 6 أيام راحة سلبية حال تعرضه للإصابة بارتجاج في المخ.

الأهلي يعلن عن الكرة الرسمية فى كأس الإنتركونتيننتال.. صور

أعلن النادي الأهلي، عبر حسابه الخاص على فيس بوك، عن الكرة الرسمية التي ستلعب بها منافسات بطولة كأس الإنتركونتيننتال للأندية، والتي ستظهر في مباراة الأهلي والعين الاماراتي والتي تجمعهما الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة.

الزمالك يضم جميلة جمال حمزة من نادي الصيد لتدعيم فريق الكرة النسائية

نجح مسئولو نادي الزمالك في إتمام التعاقد مع جميلة جمال حمزة ، ابنة قائد نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق جمال حمزة، لتعزيز صفوف الفارس الأبيض خلال الموسم الكروي 2024-2025، قادمه له من صفوف نادي الصيد في صفقة انتقال حر.

أشرف دارى يبدأ المشاركة تدريجيا فى التدريبات الجماعية للأهلى

بدأ أشرف داري، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المشاركة التدريجية في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت مساء اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة.

حسام حسن يستقر على إراحة محمد الشناوى أمام كاب فيردى وبوتسوانا

استقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر ، بقيادة حسام حسن، على إراحة محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى فى مباراتى كاب فيردى وبوتسوانا فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025.