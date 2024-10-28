شكرا لقرائتكم خبر عن فريق الكرة النسائية بالزمالك يواصل استعداداته للمصري فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

يخوض فريق الكرة النسائية بنادي الزمالك ، تحت قيادة عادل حسين، تدريبات قوية في إطار الاستعداد للمباراة المقبلة في بطولة الدوري، المقرر لها أمام المصري بالجولة الخامسة من البطولة والتي تقام الجمعة المقبل على ملعب مركز شباب الجزيرة.

ويعكف الجهاز الفني لفريق الكرة النسائية بنادي الزمالك على تطوير الجوانب البدنية لدى اللاعبات، وطالب المدير الفني منهن التركيز في المباريات لتحقيق نتيجة إيجابية، كما قام بتدريبهن على الكرات الثابتة خلال التدريبات.

وكان الزمالك خسر الجولة الأولى أمام الأهلى بهدفين مقابل هدف، وفاز على زد بالجولة الثانية بثلاثة أهداف دون رد، وفى الجولة الرابعة فاز على المقاولون بهدفين نظيفين.

وفيما يخص الجولة الثالثة فشهدت انسحاب مركز شباب الأميرية منافس الزمالك في اللقاء من البطولة.

وكان دورى الكرة النسائية شهد فترة توقف في الفترة من 21 حتى 29 أكتوبر الجاري بسبب الأجندة الدولية.