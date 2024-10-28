شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بعثة سيدات سلة الأهلى بتنزانيا تحضر افتتاح تصفيات بطولة أفريقيا للسلة والان مع تفاصيل الخبر

حرصت المهندسة مي عاطف، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، رئيس بعثة الفريق الأول لكرة السلة سيدات، في تنزانيا، اليوم الأحد، على حضور ‏افتتاح التصفيات المؤهلة لبطولة أفريقيا للأندية.

كانت المهندسة مي عاطف، قد حرصت على متابعة كافة الإجراءات المتعلقة بإقامة بعثة الفريق والاطمئنان من الجهاز الإداري ‏على كافة الترتيبات اللازمة لتوفير الأجواء المناسبة التي تساعد الفريق وجهازه الفني على تحقيق أهدافه‎.‎

وجاءت قائمة «سيدات سلة الأهلي» كالتالي: دينا عمر- نادين السلعاوي- رنيم محمد- ريم موسى- رضوى محمد- فريدة وائل- ميرال ‏أشرف- يارا أسامة- جايدة خالد- تمارا نادر- نديوما كان- باولينا هيرسلير‎.‎

وضمت المجموعة الأولى مع الأهلي كلا من: ڤيجانا (التنزاني)- يونج سيسترز (البرورندي) - جي كي إل (الأوغندي). ‏