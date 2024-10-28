شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يسمح لوسائل لإعلام بحضور 15 دقيقة من مران اليوم استعدادا للقاء العين والان مع تفاصيل الخبر

يسمح النادي الأهلي لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة من مرانه اليوم، الاثنين، في إطار التحضيرات الفنية الخاصة بمباراة العين الإماراتى، وفقاً لقواعد الاتحاد الدولى "فيفا".

ويستضيف الأهلي شقيقه العين الإماراتي فى الثامنة مساء غدٍ، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.

ومن المقرر أن يسمح لوسائل الإعلام بحضور أول ربع ساعة من مران الأهلي، وكذلك أول ربع ساعة من مران العين الإماراتي.

العين تأهل لمواجهة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024 بعد أن تغلب على أرضه في ملعب هزاع بن زايد (6-2) على أوكلاند سيتي النيوزيلندي ضمن الدور التمهيدي.

ويقام الكلاسيكو العربي بين الأهلي والعين ضمن دور أطلق عليه فيفا: (كأس أفريقيا- آسيا- الهادئ)، فيما يصعد الفائز بينهما إلى دور كأس التحدي.

وفي كأس التحدي، يواجه الفائز بين الأهلي والعين الفائز في ديربي الأمريكيتين، في دور يعادل ما قبل نهائي كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.