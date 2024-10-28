شكرا لقرائتكم خبر عن الاجتماع الأمنى لمباراة الأهلى والعين الإماراتى اليوم فى كأس إنتركونتيننتال والان مع تفاصيل الخبر

يعقد فى الحادية عشرة صباح اليوم، الاثنين، الاجتماع الأمني لمباراة الأهلي والعين الإماراتى؛ للاتفاق على الترتيبات الأمنية الخاصة بمباراة ‏الفريقين في بطولة كأس الإتتركونتيننتال.‏ ويعقد الاجتماع الفني في حضور ممثلي الأجهزة الأمنية، والمنسقين الأمنيين لكلا الناديين، لوضع الترتيبات الأخيرة الخاصة بالمباراة.‏

وحرص الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الاهلى، على التواصل مع مسئولي نادي العين الإماراتي؛ للاطمئنان على كافة الأمور ‏الخاصة بالبعثة، والتأكيد على بذلك كافة الجهود الممكنة، والعمل على توفير كل سبل الراحة للبعثة، في إطار العلاقة الوثيقة التي ‏تجمع الناديين الشقيقين.‏

العين تأهل لمواجهة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024 بعد أن تغلب على أرضه في ملعب هزاع بن زايد (6-2) على أوكلاند سيتي النيوزيلندي ضمن الدور التمهيدي.

ويقام الكلاسيكو العربي بين الأهلي والعين ضمن دور أطلق عليه فيفا: (كأس أفريقيا- آسيا- الهادئ)، فيما يصعد الفائز بينهما إلى دور كأس التحدي.

وفي كأس التحدي، يواجه الفائز بين الأهلي والعين الفائز في ديربي الأمريكيتين، في دور يعادل ما قبل نهائي كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.