شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مواجهات اليوم فى ختام الجولة الرابعة من دورى المحترفين.. دجلة والسكة الأبرز والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - سامية سيد - تختتم مساء اليوم الإثنين، منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دورى المحترفين، بـ5 مواجهات قوية بين ديروط والداخلية، بلدية المحلة مع بترول أسيوط، وأسوان مع القناة، وبروكسى مع لافيينا، ووادى دجلة مع السكة الحديد.



يستقبل فريق أسوان صاحب المركز السادس برصيد 7 نقاط، فريق القناة صاحب المركز السابع برصيد 6 نقاط، فى مواجهة قوية بـ6 نقاط بسبب فارق النقطة بين الفريقين، حيث يأمل حسام عبد العال مدرب أسوان فى استغلال عاملى الأرض والجمهور فى اقتناص الفوز والوصول للنقطة 10 لمواصلة المنافسة على المقدمة، فى المقابل يسعى أحمد العجوز مدرب القناة بالعودة بنتيجة إيجابية ومواصلة نتائجه الرائعة مع القناة.



ويحل فريق لافيينا صاحب المركز التاسع برصيد 5 نقاط، ضيفا ثقيلا على بروكسى صاحب المركز العاشر بنفس الرصيد، ويأمل أحمد صلاح مدرب لافيينا فى المحافظة على سجله خاليا من الهزائم والعودة بالنقاط الثلاث، بينما طالب محمد حامد لاعبى بروكسى بالقتال وحصد النقاط الثلاث للاقتراب من فرق المقدمة.



ويستضيف فريق بلدية المحلة صاحب المركز الرابع عشر برصيد 3 نقاط، فريق بترول أسيوط صاحب النقطتين بالمركز السادس عشر، ويسعى إبراهيم صلاح مدرب البلدية فى مصالحة الجماهير وانتزاع النقاط الثلاث لتصحيح المسار، فيما يسعى بترول أسيوط فى العودة بالنقاط الثلاث أو نقطة التعادل على أقل تقدير.



ويحل فريق الداخلية صاحب المركز قبل الأخير بدون نقاط، ضيفا على فريق ديروط صاحب المركز الثانى عشر برصيد 4 نقاط، وستكون الفرصة الأخيرة لعيد مرازيق فى الحفاظ على مكانه حال تحقيق الفوز وإلا سيكون رحيله مسألة وقت، بينما يأمل علاء إبراهيم مدرب ديروط فى استعادة التوازن وتحقيق الفوز والثلاث نقاط.



وتختتم الجولة بمواجهة قوية بين وادى دجلة صاحب المركز الرابع برصيد 7 نقاط، مع السكة الحديد القابع فى المركز الثالث عشر برصيد 4 نقاط، ويأمل محمد الشيخ مدرب دجلة فى اقتناص النقاط الثلاث لمزاحمة المقاولون على الصدارة، فيما يسعى أحمد عبد الرؤوف فى تحقيق فوز لتثبيت وضعه على رأس القيادة الفنية للسكة.