شكرا لقرائتكم خبر عن الأماكن والمواعيد.. أمطارغزيرة على أجزاء من 5 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد "بالإنذار الأحمر" من أمطار غزيرة على أجزاء من 5 مناطق اليوم الاثنين، وهي مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة وعسير وجازان.

وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا شديدة السرعة، وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية. أماكن هطول الأمطار مكة المكرمة: رهاط ومدركة وهدى الشام والليث والقنفذة والعاصمة المقدسة وأضم وبني يزيد وجذم وميسان ويلملم والطائف والعرضيات.

المدينة المنورة: وادي الفرع والمهد والحناكية.

الباحة: الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن.

عسير: البرك والقحمة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل.

جازان: الدرب وبيش وفرسان وجازان والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد.