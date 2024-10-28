شكرا لقرائتكم خبر عن إمام المسجد النبوي يزور روجاي ويشيد بجهود المملكة في دعم مسلمي الجبل الأسود والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - التقى فضيلة إمام وخطيب المسجد النبوي، الشيخ الدكتور خالد بن سليمان المهنا، رئيس بلدية مدينة روجاي في جمهورية الجبل الأسود رحمان خوسوفيتش، ونائب رئيس البلدية أرمين خونيتش، ورئيس الجمعية العمومية للبلدية ألمير أوديش، ورئيس الأئمة في البلدية ريحان حوت، إلى جانب عدد من الشخصيات السياسية والإسلامية البارزة في المدينة.
وأشاد "خوسوفيتش "بالدور الريادي للمملكة العربية السعودية في دعم المسلمين في الجبل الأسود وتعزيز الروابط الدينية والثقافية بين البلدين، منوهًا بدور المملكة وقيادتها في دعم المشيخة الإسلامية والجهود التي تبذلها لتعزيز القيم الإسلامية السمحة.
وعدّ نائب رئيس البلدية، أرمين خونيتش، زيارة إمام الحرم النبوي دليلًا على عمق العلاقات الراسخة مع المشيخة الإسلامية في الجبل الأسود، التي تعمل كجهة فاعلة في المجتمع المحلي، وتشارك في مشاريع عدة بالتعاون مع المملكة ممثلة في وزارة الشؤون الإسلامية.
أشاد فضيلة إمام الحرم النبوي بالعلاقات الوثيقة بين المملكة والعالم الإسلامي ودعمها المستمر للاقليات المسلمة، مؤكدًا أن المملكة، منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، وإلى عهد الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، تسعى لتعزيز الأخوة الإسلامية ودعم قضايا المسلمين حول العالم.
واختتم فضيلته كلمته بشكر المسؤولين على حسن الضيافة والاستقبال، مؤكدًا حرص المملكة على تعزيز التعاون مع المسلمين في الجبل الأسود، بما يعزز من دور المملكة في نشر قيم الاعتدال والمحبة والسلام بين الشعوب الإسلامية.
وأشاد "خوسوفيتش "بالدور الريادي للمملكة العربية السعودية في دعم المسلمين في الجبل الأسود وتعزيز الروابط الدينية والثقافية بين البلدين، منوهًا بدور المملكة وقيادتها في دعم المشيخة الإسلامية والجهود التي تبذلها لتعزيز القيم الإسلامية السمحة.
علاقات راسخة
وعدّ نائب رئيس البلدية، أرمين خونيتش، زيارة إمام الحرم النبوي دليلًا على عمق العلاقات الراسخة مع المشيخة الإسلامية في الجبل الأسود، التي تعمل كجهة فاعلة في المجتمع المحلي، وتشارك في مشاريع عدة بالتعاون مع المملكة ممثلة في وزارة الشؤون الإسلامية.
أشاد فضيلة إمام الحرم النبوي بالعلاقات الوثيقة بين المملكة والعالم الإسلامي ودعمها المستمر للاقليات المسلمة، مؤكدًا أن المملكة، منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، وإلى عهد الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، تسعى لتعزيز الأخوة الإسلامية ودعم قضايا المسلمين حول العالم.
واختتم فضيلته كلمته بشكر المسؤولين على حسن الضيافة والاستقبال، مؤكدًا حرص المملكة على تعزيز التعاون مع المسلمين في الجبل الأسود، بما يعزز من دور المملكة في نشر قيم الاعتدال والمحبة والسلام بين الشعوب الإسلامية.